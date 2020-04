Coronavirus: a Termini Imerese sei casi positivi, 36 in isolamento

Sicilia

Palermo, 28 apr. - SOno sei i cittadini di Termini Imerese positivi al Covid 19. Lo rende noto il commissario straordinario del Comune Antonio Lo Presti. "I cittadini in isolamento volontario sono 36 e 16 in quarantena obbligatoria - dice - accertata la positività al tampone di due persone già in quarantena obbligatoria". "Il cittadino SieroCovid è risultato negativo al tampone eseguito dalla Autorità Sanitaria", conclude.