Carta famiglia 2020: nuovo bonus per famiglie con un figlio: ecco come richiederla

Roma - La nuova Carta della famiglia è una nuova opportunità di risparmio per le famiglie, estesa, per l’emergenza coronavirus, viene estesa a tutte le famiglie con almeno un figlio. E' tra gli aiuti previsti dal ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Considerata l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus COVID-19, è stata prevista, per l’anno 2020, l’estensione della misura della Carta della famiglia anche a favore delle famiglie con un figlio convivente, al fine di usufruire di sconti sui loro acquisti nei negozi convenzionati e sul web.Per poter richiedere la Carta, uno dei due genitori può registrare il nucleo familiare utilizzando le proprie credenziali del Sistema pubblico d’identità digitale (Spid). Una volta registrato sulla piattaforma, la Carta sarà emessa solamente in formato digitale, così da poter essere sempre consultabile tramite tutti i dispositivi connessi ad internet. Come fare domanda: puoi verificare se ne hai diritto ed inviare la tua domanda utilizzando il portale della Carta, https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/.Se hai dei dubbi, l’assistenza tecnica è disponibile al numero verde (+39) 800 863 119 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:00, e il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 (festività escluse). Per problemi con le tue credenziali Spid consulta la sezione di assistenza sul sito dedicato: https://helpdesk.spid.gov.it/.