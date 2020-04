Italia

Bonus o assegno straordinario per i figli sotto i 14 anni: da 80 euro a 160 euro

Roma - Bonus o assegno mensile straordinario per i figli. Un sostegno economico per le famiglie con i figli per riconoscere il valore sociale che stanno svolgendo e contrastare la perdita di risorse e fiducia delle famiglie, che avrebbe ripercussioni anche sulla natalità. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, propone al Governo di estendere il contributo economico dello Stato, conosciuto con il nome di “Assegno di natalità”, o “Bonus bebè”, anche alle famiglie con figli minori di 14 anni, fino a dicembre 2020.L’attuale Assegno di natalità attualmente, per i figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, lo Stato offre un contributo economico a tutte le famiglie, anche con un ISEE superiore a € 25.000 (limite in vigore negli anni precedenti). Il contributo può essere richiesto all'Inps, che lo versa per un massimo di 12 mesi, secondo tre fasce Isee: € 1.920 (€ 160/mese) per le famiglie con un ISEE inferiore a € 7.000; € 1.440 (€ 120/mese) per le famiglie con un ISEE tra € 7.000 e € 40.000; € 960 (€ 80/mese) per le famiglie con un ISEE superiore a € 40.000.In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, l'importo del contributo economico è aumentato del 20%.