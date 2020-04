Italia

Bonus figli fino a 14 anni da 80 euro a 120 euro fino a dicembre: ecco a chi tocca Bonus figli fino a 14 anni da 80 euro a 120 euro fino a dicembre: ecco a chi tocca

Roma – Un bonus per i figli sotto i 14 anni da 80 euro e fino a 120 euro in base al reddito. E’ quanto annuncia il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Si tratta di un aiuto per le famiglie a cui stiamo cercando di arrivare in breve tempo. Il ministro ha più volte annunciato che il bonus sarà concesso da aprile e fino a dicembre. Si tratta di un bonus o assegno per tutti i figli delle famiglie che sarà distribuito in base al reddito: 160 euro per redditi fino a 7 mila euro di Isee, 120 fino a 40 mila e 80 euro oltre i 40 mila euro di reddito.E sarà destinato a chi ha figli "almeno fino a 14 anni" perché "l'impegno economico – spiega il ministro Bonetti - è già importante così: sono 5 miliardi. La proposta è attivare l'assegno fino alla fine dell'anno. Del resto l'assegno lo avevo fatto già inserire per la nascita di un figlio", aggiunge. "Non vogliamo lasciare da sole le famiglie con i bambini", è l'idea della ministra, che annuncia: "Con i ministri della Scuola Azzolina e dell'Università Manfredi stiamo preparando un progetto di sostegno domiciliare per la didattica online".L’idea è quella di mandare nelle case studenti universitari e volontari per aiutare le famiglie con la didattica online. Poi vogliamo chiedere la riapertura degli spazi aperti per l'attività ludica e motoria dei bambini", sottolinea.