Modica: ancora nessun tampone per i 12 modicani in contatto con focolaio Ragusa

Modica – Sono ancora in attesa di fare i tamponi per verificare se sono contagiati dal coronavirus i 12 modicani che nei giorni scorsi sono stati a contatto con uno dei componenti dello studio professionale di Ragusa, piccolo focolaio Covid 19. La conferma ci arriva, oggi, dal sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Le dodici persone modicane rimangono ancora in attesa di poter fare il tampone e al momento sono in isolamento nelle loro abitazioni. Si tratta di tre nuclei familiari ed in uno di loro ci sono anche due bambini. Rimangono a casa in quarantena anche le 8 persone positive emerse dai controlli con tamponi nello studio professionale di Ragusa. Al momento i positivi ricoverati al Covid Hospital di Modica sono sei, 5 nel reparto di Malattie Infettive ed uno nel reparto di Rianimazione. In particolare sono l’85enne di Ragusa che si trova nel reparto di Rianimazione e il 70enne di Marina di Ragusa, il 32enne di Gela e i tre anziani provenienti da alcune case di riposo di Vittoria, tutti nel reparto di Malattie Infettive.