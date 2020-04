28 aprile, eseguiti 165 tamponi: 52 Pozzallo, 48 Vittoria, 39 Scicli e 26 Ragusa

Attualità

Ragusa, 28 aprile 2020 – Eseguiti, nella sola giornata di oggi, 165 tamponi. E precisamente nei comuni di Pozzallo 52; Scicli 39; Vittoria 48 e Ragusa 26. L’elevato numero di tamponi eseguiti, nel nostro territorio, sta premettendo di intercettare, sul nascere, eventuali veicolazioni del virus. Infatti, la percentuale dei positivi, nella nostra provincia, è tra le più basse della Regione. Una chiara risposta alle misure di contenimento messe in atto dall’Asp, coerentemente, con le disposizioni emanate dalla Regione Siciliana.Complessivamente, a oggi, sono stati eseguiti: 4010 Tamponi: 3608 sono negativi; 108 positivi, dato comprensivo di quelli a cui è stato ripetuto più volte; 83 sono i positivi, dall’inizio dell’emergenza; 166 quelli da processare; 601 gli attuali tamponi da eseguire. Tuttavia, si ricorda che non bisogna abbassare la guardia, perché l’emergenza non è ancora finita. Attenzione alta per garantire il passaggio alla nuova fase.