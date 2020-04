Attualità

28 aprile e 29 aprile, coronavirus Ragusa e sanificazione strade: ecco le vie 28 aprile e 29 aprile, coronavirus Ragusa e sanificazione strade: ecco le vie

Ragusa - Si avvia verso la conclusione l’intervento di sanificazione di tutto il territorio comunale di Ragusa che è stata programmato dall’Amministrazione comunale e messo in atto dalla società che si occupa del servizio di igiene ambientale. Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, le operazioni di sanificazione saranno attuate nelle vie ed aree pubbliche limitrofe di seguito indicate: via Madagascar, via P.S. Mattarella, via Cefalù, via Paestum, via Zancle, via Solunto, via Magna Grecia, via Berlinguer, via Mattia Nobile, Corso Mazzini, via Velardo, Largo S. Paolo.Mercoledì 29, le operazioni di sanificazione interesseranno il centro storico di Ibla per il quale alcune vie saranno già oggetto dell’intervento domani, come figura nell’elenco sopracitato.