Dieta dei 4 ingredienti per dimagrire subito 3 kg: menÃ¹

Salute e benessere

Dieta dei 4 ingredienti per dimagrire subito 3 kg: menù

La dieta dei 4 ingredienti per dimagrire subito fino a 3 kg è nota anche come dieta Cram. I 4 ingredieti per perdere peso sono: cereali, riso, mele (apple in inglese) e latte (milk). La dieta dei 4 ingredienti può essere seguita per un massimo di 3 giorni. Si tratta di una dieta lampo depurative e purificante per l’organismo. Questo tipo di alimentazione aiuta a sgonfiare la pancia. Si tratta di una dieta restrittiva che consente di utilizzare ben pochi cibi ed è proprio per questo che non si può seguire a lungo (massimo 3 giorni).Il rischio è infatti quello di trovarsi alle prese con carenze nutrizionali. Si consiglia in genere, dunque, solo a chi deve perdere peso velocemente in vista di un evento, dopo le abbuffate tipiche delle festività o a chi vuol vedere migliorate le proprietà funzionalità intestinali. C’è chi la utilizza infine come vero e proprio trattamento dietetico a breve termine per la diarrea e la gastroenterite. Ma vediamo in un esempio di menù giornaliero cosa si mangia nella dieta dei 4 ingredienti o dieta Cram. Colazione: succo di mela, latte e fette biscottate. Spuntino mattutino: mela cotta. Pranzo: un piatto di riso integrale con zenzero, olio e limone.Spuntino pomeridiano: un bicchiere di latte scremato. Cena: un piatto di pasta integrale con olio e basilico. Trattandosi di un regime alimentare dietetico molto restrittivo raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi alatra dieta. La dieta dei 4 ingredienti per dimagrire subito fino a 3 kg è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importnati e alle donne in gravidanza.