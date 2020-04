Italia

Fase 2 Coronavirus, dai parenti solo con mascherina: dal 4 maggio Fase 2 Coronavirus, dai parenti solo con mascherina: dal 4 maggio

Roma - La Fase 2 del nuovo decreto di aprile prevede che si può andare dai parenti solo con mascherina. "Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie". E' quanto scritto sul Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, in vigore a partire dal prossimo 4 maggio."In ogni caso - si legge nel testo - è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".