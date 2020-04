Congedo straordinario genitori con figli a casa: ecco come fare domanda

Italia

Roma - Il congedo straordinario per i genitori con i figli a casa con la chiusura delle scuole L’intervento straordinario dello Stato per aiutare i genitori a conciliare i tempi di cura dei figli con il lavoro. In risposta all’emergenza COVID-19, il Governo ha istituito un congedo straordinario per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, sia individuale che di coppia, di 15 giorni per nucleo familiare e non per ogni figlio. La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.Come fare domanda: puoi verificare se ne hai diritto ed inviare la tua domanda utilizzando il portale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), www.inps.it, o puoi chiamare il Contact Center al (+39) 803 164 dal telefono fisso o al (+39) 06 164 164 da telefono mobile.