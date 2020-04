Italia

Bonus babysitting da 600 euro a 1000 euro: ecco come fare domanda Bonus babysitting da 600 euro a 1000 euro: ecco come fare domanda

Roma - Il nuovo Bonus babysitting da 600 a 1000 euro in alternativa al congedo, un contributo economico per pagare servizi di cura dei figli a casa. E’ quanto si legge nella scheda degli interventi del ministro per la Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. In alternativa al congedo straordinario,contributo economico per pagare servizi di cura dei figli a casa, è stata prevista la possibilità di usufruire di un “Bonus babysitting”.Questo contributo economico può essere richiesto in alternativa al congedo COVID-19 e può essere fruito dalle seguenti categorie di lavoratori: dipendenti di aziende private, lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, entro il limite massimo di 600 euro; oppure dai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico o privato accreditato, nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il limite massimo di 1000 euro.Come fare domanda: puoi verificare se ne hai diritto ed inviare la tua domanda utilizzando il portale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), www.inps.it, o puoi chiamare il Contact Center al (+39) 803 164 dal telefono fisso o al (+39) 06 164 164 da telefono mobile.