Economia

Ragusa, aggiudicati 2 appalti raccolta per rifiuti non pericolosi e pericolosi Ragusa, aggiudicati 2 appalti raccolta per rifiuti non pericolosi e pericolosi

Ragusa - Aggiudicati gli appalti per il servizio di raccolta, carico e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi abbandonati nel territorio provinciale e nelle strade extraurbane comunali della provincia iblea nonché il servizio di rimozione dei rifiuti pericolosi contenenti amianto. Per queste due gare d’appalto il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha impegnato per il primo servizio 160 mila euro e per il secondo 90 mila euro.La prima gara relativa alla raccolta, carico e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi è stata aggiudicata alla ditta Ecogest di Melilli per un importo di 138 mila e 392 euro, mentre, quella riguardante la rimozione dell’amianto è stata aggiudicata alla ditta Mc Service di Caltagirone per un importo di 80 mila e 356 euro. Le due gare d’appalto seguono il protocollo d’intesa firmato dal Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, e dai sindaci dei comuni iblei per venire incontro alle esigenze delle amministrazioni comunali nell’ambito di una politica di sussidiarietà.E’ stata una scelta del Commissario Piazza di venire in soccorso dei Comuni iblei impegnando nell’ultimo bilancio di previsione una somma di 250 mila euro per procedere alla bonifica di molte discariche lungo le strade provinciali per eliminare i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi delle strade extraurbane comunali. Una volta aggiudicate le gare d’appalto e finito il blocco dei cantieri per l’emergenza sanitaria dettata dal contrasto al coronavirus nei prossimi giorni si procederà ad avviare i due servizi.“Con queste due gare d’appalto – dice il Commissario Piazza – abbiamo voluto dare, nel rispetto del principio di sussidiarietà istituzionale, un aiuto non solo economico a tutti i Comuni, ma anche una spinta organizzativa per una maggiore e più incisiva tutela e salvaguardia ambientale delle strade di rispettiva pertinenza”.