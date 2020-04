Economia

Coronavirus, Comune di Scicli aiuta a pagare affitto: ecco come fare domanda

Scicli - E’ pubblicato nella home page del sito del Comune di Scicli l’avviso e il bando relativo al contributo degli affitti anno 2020. Si tratta di un contributo straordinario alle famiglie in difficoltà economiche che non riescono a pagare l’affitto della casa in cui vivono. Il bando è stato prorogato in ragione dell’emergenza Coronavirus per aiutare quanti stanno attraversando questo particolare momento storico senza le risorse economiche per fare fronte all’affitto della casa. Ecco cosa serve per fare la domanda.Documentazione da allegare ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti richiedenti dovranno inoltrare al Comune di Scicli, a pena di decadenza dal beneficio, oltre alla domanda di partecipazione, la seguente documentazione: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; scheda allegata debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente sotto la personale responsabilità; copia conforme del contratto di locazione, debitamente registrato; ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F.23, anno 2018, ove dovuto;attestazione ISE, riferita alla dichiarazione anno 2019 (su redditi anno 2018) o autocertificazione, qualora il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione; attestazione ISEE, riferita riferita alla dichiarazione anno 2019 (redditi 2018) o autocertificazione, qualora il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione; Codice I.B.A.N., per l'accreditamento del contributo.