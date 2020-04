Comiso, sversamenti liquami rete fognaria: al via interventi

Economia

Comiso - Immediati interventi di ripristino nella rete fognaria amonte del depuratore di Comiso. “L’emergenza Covid19 – dichiara il sindaco di Comiso – ci ha assorbito quasi h24 nell’ultimo mese. Ciò non significa – ancora la Schembari – che la nostra attenzione al territorio ed alla salute pubblica, abbia abbassato la guardia. Infatti a metà della scorsa settimana ci siamo resi conto che vi era un un’ostruzione fognaria del condotto cittadino che arriva al depuratore di Comiso, con evidente sversamento dei liquami fognari.Per cui - ancora il sindaco - nel breve volgere di 24 ore dal rilevamento del guasto, ci siamo attivati. Siamo dovuti intervenire per spianare circa 300 metri di terreno per consentire ai mezzi pesanti di raggiungere il punto esatto del guasto e già domenica sera i lavori di ripristino sono stati completanti”. “Nelle giornate di oggi e domani - concludono gli assessori Biagio Vittoria all’ambiente e Roberto Cassibba vice sindaco con delega ai lavori pubblici/servizi tecnici e tecnologici - procederemo alla decompressione e al disintasamento dell’ostruzione in modo da rendere di nuovo funzionale tutto il depuratore".