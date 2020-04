Coronavirus Modica, da stasera sanificazione strade: ecco dove

Attualità

Modica - Da stasera dalle 21.00 e sino al 29 aprile le operazioni di sanificazione del territorio di Modica. Sono compresi le vie secondarie e i vicoli annessi. Avranno inizio questa sera alle ore 21.00 le operazioni di disinfezione e sanificazione aree urbanizzate del territorio. Le operazioni di disinfezione riguarderanno anche le vie secondarie e i vicoli delle sotto elencate vie senza alcuna esclusione. La sanificazione del territorio terminerà mercoledì 29 aprile. Questo il calendario degli interventi per zone:Lunedì 27 APRILE 2020- ZONA 1 Via Roma, C.so Sicilia, , Via Catagirasi, Via Toscanini, Viale Manzoni e traverse limitrofe, Via Loreto e traverse limitrofe, Via Don Bosco, Chiesa di Santa Maria del Gesù, Via Botta, C.so Principessa Maria del Belgio, Via Gesù e traverse limitrofe, C.so Regina Margherita e traverse limitrofe, P.zza S. Teresa, C.so Regina Elena, C.so V. Emanuele, Via Nino Barone, C.so San Giorgio, Via Fontana.Martedì 28 APRILE 2020 -ZONA 2 : Via Dente Crocicchia, (Zona Dente), Via Ruffino, Via R. Cascino, Via D. Chiesa, Via G. Modica, Via Oberdan, Slargo XI Febbraio, Via XXIV Maggio, Via Nazzario Sauro sino al Boccone del Povero, Via Battisti, Via Nuova S. Antonio, Via M. Pulino, Via V. Veneto, Viale M. D’Oro, area parcheggio multipiano, Pazza Innocenzo Pluchino, P.zza C. Rizzone, Via Tirella sino al Ponte S. Giuliano, Via Mercè , Piazzale Madonna delle Grazie , Via Gerratana centro abitato, Viale Quasimodo, C.so Umberto, P.zza Campailla, Quartiere San Paolo, C.so Garibaldi, Via Napoli. Mercoledì 29 APRILE 2020- ZONA 3: Frigintini, Centro Abitato, Via Gianforma Ponte S. Giuliano, Via Trapani Rocciola e traverse limitrofe, Via Trani e traverse limitrofe, Via Nazionale, Via Caitina, Zona scuole, Viale Fabrizio, Via Silla e traverse limitrofe, Via M. Scevola, Via Silla, Via Duilio, Via Romolo, Stadio V. Barone e aree limitrofe, Piazza Libertà, Via S. Cuore e traverse, Piazzale Tribunale, Via R. Partigiana e traverse limitrofe, Via Risorgimento e traverse limitrofe C.da Treppiedi Sud - Circonvallazione Ortisiana, C.da Treppiedi Nord.