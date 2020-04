Coronavirus, a Pozzallo mascherine e termoscanner gratuiti dalla Cina

Attualità

Pozzallo - Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha incontrato stamani il suo concittadino Giancarlo Lauretta che si è impegnato, sin dal primo momento, a dare un contributo a favore della sua città nella battaglia contro il Covid-19. Giancarlo Lauretta ha contattato, tramite la Dott.ssa. Cillari Luciana che lavora come consulente dell’Ambasciata della Cina in Italia, i Rappresentanti Diplomatici Cinesi che si sono resi immediatamente disponibili ad un aiuto.Sono stati forniti gratuitamente dall’Ambasciata cinese 3500 mascherine, 20 termoscanner e 400 tute. Tutti questi dispositivi di protezione individuale saranno a breve distribuiti alle persone maggiormente a rischio di contagio. “Intendo ringraziare di cuore – afferma il primo cittadino di Pozzallo – l’Ambasciatore della Cina in Italia per il grande gesto di solidarietà compiuto nei confronti della nostra città e naturalmente anche Giancarlo Lauretta per il suo impegno e per l’amore dimostrato verso i suoi concittadini”.