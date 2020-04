Salute e benessere

Dieta della quarantena per non ingrassare: ecco cosa mangiare Dieta della quarantena per non ingrassare: ecco cosa mangiare

La dieta della quarantena per non ingrassare si basa su alcune regole semplice. Basta scegliere il cibo giusto come frutta e verdura invece di snack salati o dolci. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta della quarantena in alcuni esempi di menù per non ingrassare. A colazione si può bere un caffè o un tè verde, una spremuta di arancia e due fette biscottate integrali con un velo di marmellata o miele. Per lo spuntino di metaà mattina una mela o una pera o due carote.Stessa cosa per lo spuntino di metà pomeriggio. In alternativa uno yogurt magro o una tisana al finocchio o tarassaco. A pranzo si può mangiare una porzione di pasta integrale con verdure e verdure al vapore o grigliate. Se non mangiate la pasta si può optare per il riso integrale sempre con verdure. A cena proteine ovvero canre bianca e verdure come contorno crude o cotte. La verdura per i giorni di quarantena è fondamentale per depurarsi: il suo alto contenuto di fibre e di acqua hanno un effetto detox capace di eliminare le tossine accumulate dal nostro organismo. Anche mangiare pesce almeno 2-3 volte alla settimana, fresco o surgelato, è consigliabile, così come consumare carni bianche limitando invece le rosse. Sia il pesce sia la carne bianca sono ottime fonti proteiche per la cena perché si rivelano leggere e facilmente digeribili.