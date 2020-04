Coronavirus e Fase 2, dal 4 maggio si potrÃ  vedere amici e parenti?

Italia

Roma – Stasera il premier Giuseppe Conte alle 20,20 spiegherà quali saranno i cambiamenti nella Fase 2 del 4 maggio elencando il nuovo Decreto di aprile. Tra le indiscrezioni oltra alla possibilità di tornare a fare jogging c’è anche quella di uscire per andare a trovare i parenti o andare nelle seconde case anche se con l'obbligo delle mascherine. Da verificare - ma appare quasi certo - che resteranno più restrizioni per alcune "aree rosse", visto che anche gli esperti suggeriscono di condizionare le aperture alla tenuta della sanità nei singoli territori.Ma il 4 maggio non riapriranno tutte le attività, un confronto è in corso soprattutto per ristoranti e bar, che potrebbero tornare al lavoro il 18 maggio, per i negozi si ipotizza il riavvio l'11. A quanto apprende ancora l'Adnkronos, il governo va inoltre verso il via libera, sempre dal 4 maggio, alle cerimonie funebri, consentendo la partecipazione ai parenti più prossimi ed evitando gli assembramenti. Le messe, spiegano fonti di governo, non dovrebbero invece riprendere, ma verrà data in concreto la possibilità, a chi ha perso un proprio caro, di celebrare e prendere parte al funerale.E ancora: possibile riapertura del commercio dal 18 maggio. Questa la data attorno a cui si sta ragionando nelle riunioni in corso. Potrebbero invece dover aspettare almeno fino a giugno parrucchieri ed estetisti, categorie ad alto rischio, per riaprire i battenti. "Non prima di giugno" la linea.