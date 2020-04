Attualità

27 aprile sanificazione delle strade a Ragusa: ecco dove

Ragusa - Domani, lunedì 27 aprile, sono stati programmati nuovi interventi di sanificazione delle strade ed aree pubbliche della città. Ad essere interessate a tali operazioni saranno le seguenti vie e zone limitrofe: via Cupoletti, viA Creta, via Corfù, Via Licitra, via Perlasca, via G. Minardi, via Patrasso, via Cartia, via Rumor, via F. Anfuso, via la Pira.