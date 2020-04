Sicilia

Forte terremoto di magnitudo 3.5 a Enna: epicentro a Troina Forte terremoto di magnitudo 3.5 a Enna: epicentro a Troina

Enna - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall’Istituo Nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi, 25 aprile, alle ore 9,21 a Troina in provincia di Enna. La scossa ha avuto una profondità di 29 chilometri. I Comuni più vicini allìepicentro sono stati Gagliano Castelferrato, Agira, Cerami, San Teodoro, Cesarò, Centuripe, Nissoria.La scossa di terremoto di oggi è la tredicesima scossa di uno sciame sismico in corso in provincia di Enne nelle ultime 48 ore.