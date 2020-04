Dieta chetogenica: tra le diete piÃ¹ gettonate per dimagrire subito

Salute e benessere

Dieta chetogenica: tra le diete più gettonate per dimagrire subito Dieta chetogenica: tra le diete più gettonate per dimagrire subito

La dieta chetogenica è tra le diete più gettonate per dimagrire subito. E’ nota ed oggetto di ricerca sul web, tanto che ne esistono di vari tipi con schema giornaliero, settimanale o dei 21 giorni. La dieta chetogenica esclude quasi del tutto i carboidrati, un detaaglio che induce nell'organismo gli stessi meccanismi del digiuno, stimolando la distruzione dei grassi per produrre i carboidrati. Al posto dei carboidrati prevede un apporto di proteine e fibre.La conversione dei carboidrati così effettuata però produce sostanze di scarto dette corpi chetonici, che sono molto difficili da smaltire per il fegato e i reni, risultando tossici in grandi quantità. Tra le proteine che si possono mangiare nella dieta chetogenica ci sono: uova; carne, cacciagione, bistecca, agnello, pollo, salsiccia, hamburger, tacchino, carni conservate come speck, prosciutto, pancetta, bresaola, carne affumicata. Il pesce, i crostacei, salmone, tonno, aringhe, aragosta, gamberi, acciughe. Tra le verdure che si possono mangiare nella dieta chetogenica ci sono: zucchine, asparagi, funghi, broccoli.Ma vediamo in alcuni esempio cosa mangiare a colazione, pranzo cena e spuntini di metà mattina o di metà pomeriggio. Esempi di menù a scelta per la colazione:2 uova fritte, con due sottilette, oppure fette di salmone affumicato in involtini con crema di formaggio o latte intero, 200ml e un panino con bresaola o uno yogurt intero e un panino con prosciutto. Pranzo a scelta tra uno sei seguenti menù: Insalata verde con formaggio a cubetti o Insalata di spinaci con uova e maionese o insalata di pollo, o merluzzo al vapore con zucchine, mezza mela o polpo al vapore, melanzane, mezza pera.Esempio di menù per la cena a scelta tra: una bistecca di tonno con verdure al vapore o petto di pollo alla piastra con insalata, mezza mela o petto di tacchino alla piastra con radicchio. Esempi di menù per lo spuntino di metà mattina o metà pomeriggio: una manciata di noci o mandorle o parmigiano reggiano in cubetti o un uovo sodo o sedano con crema di formaggio. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiai tipo di regime alimentare dietetico.