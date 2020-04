Italia

25 aprile senza piazze in Italia, tra canti e omaggi social per lockdown covid 25 aprile senza piazze in Italia, tra canti e omaggi social per lockdown covid

Roma - Nessun corteo, manifestazione o celebrazioni di piazza. Le disposizioni del lockdown imposte per l'emergenza coronavirus si abbattono su questo 25 aprile e per il 75esimo anniversario festa della Liberazione gli unici ossequi consentiti sono i fiori e le corone di alloro deposti in solitaria o con la mascherina sul volto. Non mancano però iniziative per ricordare la storia e i valori della Resistenza con celebrazioni virtuali. I festeggiamenti si trasferiscono sui social, dove sono nati, tra gli altri, gli hashtag #Bellaciaoinognicasa e #Iorestolibero.Mentre il sito 25aprile2020.it ha organizzato un evento virtuale che si aprirà con l'Inno di Mameli e si chiuderà con 'Bella Ciao'. Un’iniziativa a cui hanno aderito oltre 1300 protagonisti italiani della cultura, della società civile, dello spettacolo e dello sport.