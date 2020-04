25 aprile 2020, Mattarella solo e con mascherina all'altare della Patria

Italia

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori all'altare della Patria, in occasione del 25 aprile. Mattarella è arrivato in piazza Venezia con la mascherina, poi l’ha tolta al momento della deposizione e l’ha rimessa, scendendo la scalinata del Vittoriano. Il presidente della Repubblica era da solo, senza alcun seguito. In cima alla scalinata ha trovato due corazzieri, entrambi con la mascherina, che hanno portato una corona al sacello del milite ignoto.Un trombettiere dei carabinieri ha suonato il silenzio. La scorta, ridotta al minimo, lo ha atteso ai piedi della scalinata. Si è trattato dunque di un omaggio in forma quasi privata. Non c’erano le autorità, civili e militari, non c’era il seguito presidenziale né il cerimoniale.