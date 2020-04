Cucina

Ricetta chetogenica: insalata di pollo

La ricetta chetogenica ideale per la dieta chetogenica è l’insalata di pollo. Si tratta di una ricetta chetogenica veloce da preparare anche all’ultimo minuto. Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono:150 grammi di pollo alla piastra, un gambo di sedano, una cipolla, 2 cucchiai di prezzemolo, un uovo sodo, mezzo cucchiaio di aneto, aglio sminuzzato, 30 grammi di maionese , un cucchiaio di senape, sale e pepe. Ecco come si prepara la ricetta chetogenica. Tagliate a pezzettini piccoli il gambo di sedano, la cipolla e il prezzemolo con un robot da cucina.Disporre il tutto in una insalatiera da portata e mescolarlo insieme all'uovo sodo pelato e spezzettato, il mezzo cucchiaio di aneto, l'aglio sminuzzato, la maionese e la senape. Regolare di sale e pepe.Preparare il pollo alla piastra (oppure utilizzare pollo arrosto) e tagliarlo in pezzi. Disporlo nella insalatiera con il condimento già preparato. Aggiungere dell'insalata verde.