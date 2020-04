Coronavirus, crescono i positivi in provincia di Ragusa: 6 i ricoverati

Attualità

Ragusa - Sono 17 i positivi in provincia di Ragusa, 6 ricoverati all’ospedale Maggiore di Modica e 11 in quarantena nelle loro abitazioni a Ragusa. I 6 ricoverati al Covid Hospital di Modica sono l’85enne di Ragusa che si trova nel reparto di Rianimazione e il 70enne di Marina di Ragusa, il 32enne di Gela e i tre anziani provenienti da alcune case di riposo di Vittoria, tutti nel reparto di Malattie Infettive. Le persone positive di Ragusa, legate ad uno studio professionale ragusano, sono tutte asintomatiche.Tra le undici persone contagiate dal Covid 19 c’è anche un bambino di 4 anni. Da ieri e in particolare da quando sono stati annunciati gli esiti positivi dei tamponi l’Azienda sanitaria di Ragusa ha avviato tutte le indagini per cercare di risalire alle persone che sono state a contatto con i ragusani contagiati. Il direttore generale dell’Asp 7 di Ragusa, ieri, in un’intervista a Reteiblea ha detto: “I nuovi positivi sono 11. Due dei contagiati di oggi sono di una casa di riposo di Vittoria e ovviamente abbiamo fatto già tutti i tamponi ai contatti che girano intorno a questa casa di riposo anzi a queste case di riposo.Poi abbiamo eseguito i tamponi ai contatti di una coppia risultata positiva un paio di giorni fa. E’ proprio lì sono emersi dei gruppi. Si tratta di persone entrato in contatto tra di loro per motivi lavorativi e familiari. Al momento sono in quarantena nelle loro case. Abbiamo, invece, ricoverato due persone delle case di riposo per una questione prudenziale e sono iniziate delle attività anche di controllo nella casa di riposo dove evidentemente non avevano rispettato alla perfezione tutte quelle che erano le norme per i comportamenti più idonei a contrastare il virus”. I nuovi positivi ha aggiunto il direttore generale Aliquò sono emersi da un elenco di 500 tamponi eseguiti negli ultimi giorni in provincia di Ragusa.