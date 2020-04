Moda e spettacolo

Estate in arrivo: le proposte di Yamamay sulla biancheria letto

La biancheria da letto matrimoniale è capace non solo di permettere sonni tranquilli e freschi, ma può arredare anche l'ambiente e rallegrare gli animi. Per questa estate le proposte moda sono davvero tante e tutte in grado di affascinare, accogliere con vivacità e fantasia le coppie più diverse, o i single che amano dormire in un letto a due piazze.Biancheria da letto matrimoniale tinta unita: tendenze e abbinamenti - I set di biancheria da letto matrimoniale sono veri must have per rendere l'atmosfera armoniosa e, perché no, anche vivace e sbarazzina. Tra i prodotti irrinunciabili ci sono sicuramente le parure e i singoli prodotti da letto, come lenzuola, copri-piumone, federe, in tinta unita, perfetti tutto l'anno e molto freschi d'estate. Proprio per questa stagione Yamamay propone infinite nuance di tendenza, ma che risultano senza tempo e facili da personalizzare. Tra le colorazioni più idonee alla stagione calda sicuramente quelle pastello come il rosa, il verde, il l'azzurro, ma anche il corallo e il giallo. Queste possono essere utilizzate per combinare un set completo per letto matrimoniale giocato su un'unica nuance, o sfruttando varie tonalità di un unico colore. In alternativa si potranno mixare tinte pastello o chiare al bianco classico per un effetto delicato e rilassante, oppure scegliere colori chiari da abbinare ad altri più scuri o iper vivaci così da portare subito allegria in camera da letto.Biancheria per letto matrimoniale in stile etnico - La biancheria per il letto matrimoniale può anche assumere un'allure etnico, perfetto per l'estate ma anche utilizzabile tutto l'anno. In particolare consigliamo lenzuola e lenzuolo ad angolo tinta unita, meglio colori caldi e suadenti come l'arancione, il mattone, l'ocra, il senape, il kaki, il corallo, o il verde scuro. Queste nuance verranno poi abbracciate da un copripiumino multicolore, magari a righe e con piccole decorazioni e greche che ricordano proprio i tessuti etnici africani o orientali o stampe animalier. La scelta delle federe invece è da farsi in base proprio alle tonalità presenti nel copripiumino per avere un mood armonico e raffinato. Non solo, se non si vorrà utilizzare il copripiumino, si potranno stendere sul letto, anche piegate a piacere, coperte più leggere in pile sottile o in cotone, proprio come i copriletto.Biancheria da letto matrimoniale in stile tropical -Di gran moda e viste sulle passerelle sono le fantasie tropical: tessuti con trame extra colorate con fiori, frutta e animali tropicali. Il set di biancheria da letto matrimoniale più di tendenza dell'estate non fa eccezione e si può ricreare un mood analogo sfruttando in primis un copriletto con queste fantasie. Le nuance più cool di quest'anno abbinano quelle calde dell'arancione, del corallo e del rosso a tratti di blu scuro o grigio, un mix delicato ma avvolgente soprattutto se giocato con uno sfondo chiaro e fresco. Anche in questo caso per combinare un set completo per letto matrimoniale si potranno utilizzare federe, lenzuolo con angoli e lenzuolo classico in tinta unita, a scelta se della stessa nuance o meno e rigorosamente da abbinare al copriletto tropical.Biancheria per letto matrimoniale in stile floreale - Un set per letto matrimoniale floreale sarà invece perfetto se si cerca un tocco di romanticismo e raffinatezza. I set per letto matrimoniale di Yamamay, propongono un lenzuolo estivo e fresco in cotone sui toni caldi del blu, nuance dell'anno secondo Pantone e intervallata da greche e fiori dai toni caldi e accoglienti. Il set di lenzuola da letto matrimoniale si può abbinare a queste trame, oppure, come anche suggerito per gli altri abbinamenti, basterà utilizzate prodotti in tinta unita pendant alla fantasia principale.