Il Comune di Ragusa cerca un geometra, ecco come fare domanda

Ragusa - E’ stata pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente, nello spazio riguardante “bandi di gara-concorsi di prossima scadenza”, la determinazione dirigenziale 2007 del 24/04/2020 relativa al "Concorso pubblico per soli titoli per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore tecnico – Geometra Cat. C . Approvazione avviso pubblico". Oltre quindi al provvedimento che consente di potere avviare la procedura per l’assunzione di n.1 geometra è pubblicato il testo dell’avviso unitamente allo schema di domanda da presentare entro il termine del 25/05/2020.“L’Amministrazione comunale - dichiara l’assessore al personale Ciccio Barone - ha accelerato al massimo la procedura che ci consentirà di potere assumere quanto prima un geometra a tempo pieno e indeterminato. I servizi tecnici dell’Ente in questi ultimi anni hanno infatti visto il pensionamento di diverse unità e quindi oggi più che mai si presenta l’urgenza di assumere nuove unità. Per questo motivo l’Amministrazione con in testa il sindaco Peppe Cassì sta lavorando per far sì che si possano coprire anche altri posti, che risultano vacanti in pianta organica”.