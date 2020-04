Italia

Ryanair e coronavirus: nessun volo con posti vuoti per mantenere distanze Ryanair e coronavirus: nessun volo con posti vuoti per mantenere distanze

Roma - Ryanair non riprenderà a volare se sarà necessario lasciare posti vuoti per mantenere le distanze di sicurezza nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Ad affermarlo, in un'intervista al 'Financial Times', è il ceo della compagnia lowcost irlandese Michael O'Leary. Con questa misura i piani della compagnia, sottolinea, "sarebbero vanificati". O'Leary spiega di aver avvisato il governo irlandese: "O il governo paga per quel posto vuoto o non voleremo"."Non possiamo avere profitti se riempiamo un volo al 66% - sottolinea - e in ogni caso quel posto vuoto non fornisce alcun distanziamento sociale. Quindi è una specie di idea idiota con la quale non si ottiene comunque nulla".