Italia

Genova, trova la madre morta di 63 anni a casa e la fa a pezzi

Genova - Indagini in corso in un appartamento in via Bertuccioni a Genova, nel quartiere di Marassi, dove nella notte una donna di 63 anni è stata trovata morta, con il corpo fatto a pezzi. Sul posto gli uomini della squadra mobile di Genova che stanno verificando il racconto della figlia della vittima, una ragazza di 37 anni, che avrebbe dichiarato di aver trovato la madre impiccata in casa, tre giorni fa, e di averla fatta a pezzi. Nell'appartamento per un primo sopralluogo ci sono gli agenti della mobile di Genova, il medico legale e un magistrato.Dalle prime ricostruzioni il corpo della vittima, Loredana Stupazzini, sarebbe stato occultato in alcuni sacchi rinvenuti nell'abitazione. La figlia si sarebbe presentata in questura raccontando l'accaduto agli agenti.