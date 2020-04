Coronavirus Modica e aiuti per affitti ai privati: ecco l'elenco completo

Economia

Modica - Sono 522 gli aventi diritto all’accesso ai benefici messi in campo dal Comune di Modica per quanto riguarda il pagamento degli affitti delle abitazioni private. L’importo complessivo è di 281 mila euro. L’elenco dei beneficiari è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modica. Sono invece 49 le istanze rigettate per vari motivi. Per loro ci sarà tempo fino alla mezzanotte di mercoledi 29 aprile per presentare ricorso regolarizzando la propria posizione. Esaminati gli eventuali ricorsi si procederà alla liquidazione degli affitti.La graduatoria degli affitti per gli esercizi commerciali e artigianali sarà invece completata la prossima settimana e pubblicata sul sito del Comune di Modica. “Ringrazio il personale dei servizi sociali che hanno lavorato alacremente per istruire in tempi celeri un numero così elevato di pratiche proprio per dare la possibilità già nei primi giorni di maggio di poter erogare le somme spettanti a ogni singolo richiedente. Con questa misura, unica nel suo genere, contiamo di aver dato un’importante mano d’aiuto ai nostri concittadini che stanno affrontando un periodo difficilissimo della loro vita”.Per vedere elenco completo clicca qui: http://comune.modica.gov.it/site/wp-content/uploads/2020/04/affitti-elenco-ammessi_alf1.pdf?fbclid=IwAR1d0q1PcjxeLua84DyxSCLRKZtid0f8kX4_MXbipf5clxfQUT4drQKS-zY