Cucina

Ricetta chetogenica: salmone al forno pronto in pochi minuti Ricetta chetogenica: salmone al forno pronto in pochi minuti

Il salmone al forno è una ricetta chetogenica ideale per la dieta chetogenica. E’ un piatto facile da preparare e gustoso da mangiare anche a cena con un contorno di verdure al vapore o insalata mista. Ecco gli ingredienti che occorrono per la ricetta chetogenica: due filetti di salmone, 2 spicchi di aglio tritati, 6 cucchiai di olio, un cucchiaino di basilico essiccato, pepe nero e sale, succo di limone e un cucchiaino di prezzemolo tritato. Ora vediamo come si prepara la ricetta chetogenica del salmnone al forno.Per prima cosa bisogna preparare la marinatura. Basta mescolare gli stucchi di aglio tritati, con i cucchiai di olio, il basilico essiccato, pepe nero e sale, il succo di limone e il prezzemolo tritato. Coprire con la marinatura i filetti di salmone e lasciar marinare in frigorifero per almeno un'ora, girandoli di tanto in tanto. Disporre i filetti su un foglio di alluminio, coprirli con la marinatura e cuocere per circa 40 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi.