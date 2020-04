Meteo, piove anche oggi? Protezione Civile dÃ  allerta a Catania, Siracusa e Ragusa

Attualità

Meteo, piove anche oggi? Protezione Civile dà allerta a Catania, Siracusa e Ragusa

Ragusa – Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi, 24 aprile, un’allerta meteo gialla per laparte centro meridionale dell’isola. In particolare l’allerta è prevista per le province di Catania, Siracusa e Ragusa. Sul sito della protezione Civile si legge: piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centroorientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare sui settori centro-meridionali.Per oggi sono previste nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 4.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15.8°C, la minima di 10.1°C, lo zero termico si attesterà a 2488m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.