Coronavirus, tra i 7 nuovi positivi di Ragusa anche un bambino di 4 anni

Ragusa – Tra i sette nuovi contagiati al Covid 19 di Ragusa c’è anche un bambino di 4 anni. Il bambino è asintomatico e al momento si trova in quarantena a casa così come gli altri sei contagiati ragusani. I nuovi positivi al coronavirus di Ragusa non hanno né febbre né altri sintomi che ne richiedono un ricovero in ospedale. Ai sette positivi di Ragusa di oggi vanno aggiunti anche i due anziani provenienti da due case di riposo di Vittoria, anche quest'ultimi asintomatici, ma attualmente ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Maggiore di Modica.Il ricovero per i due anziani è stato deciso per poter assistere gli anziani sin da subito ed evitare altri contagi nelle case di riposo di Vittoria. (Foto web)