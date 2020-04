Attualità

Coronavirus, 9 nuovi positivi in provincia di Ragusa: 2 di Vittoria ricoverati a Modica

Ragusa - Nove nuovi positivi al Covid 19 oggi, 24 aprile, in provincia di Ragusa. Due provengono da due case di riposo di Vittoria e sono stati ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Maggiore di Modica, in via precauzionale anche se sono asintomatici, mentre gli altri 7 si trovano nelle loro abitazioni a Ragusa. Da una prima indagine seguita dall'Asp 7 di Ragusa i nuovi contagiati sono tutti collegati tra di essi. Al momento le sette persone di Ragusa non sono state ricoverate in ospedale in quanto sono asintomatici e possono quindi rimanere nelle loro abitazioni. Al momento i ricoverati al Covid Hospital Modica sono 6. In particolare 5 sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive e sono il 70enne di Ragusa, gemello del primo morto in provincia, il giovane 32enne di Gela, l’anziana donna proveniente dalla casa di riposo di Vittoria nei giorni scorsi e gli altri due anziani sempre provenienti da due case di riposo vittoriesi mentre in Terapia Intensiva è ricoverato un anziano di Ragusa. Complessivamente in provincia di Ragusa i contagiati Covid dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 71. Ai 62 positivi, secondo i dati diramati ieri dalla Regione Siciliana, si aggiungono i 9 positivi di oggi.