Vittoria, cerimonia insolita per il 413esimo anno della Fondazione

Vittoria - Cerimonia insolita questa mattina in occasione dei festeggiamenti per il 413esimo anno della Fondazione della città. Secondo come impongono le misure restrittive a causa del Covid-19 si è svolta questa mattina nella chiesa di San Giovanni Battista, la benedizione e la posa di una corona di fiori sulla tomba che conserva i resti della fondatrice della città, la Contessa Vittoria Colonna Enriquez .Alla cerimonia, in forma ridotta, era presente in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il vice Comandante della Polizia Municipale, Fabrizio Piccione e l’Arciprete Don Salvatore Converso che ha benedetto la lapide. (Foto web)