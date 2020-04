Appuntamenti

25 aprile e primo maggio, coronavirus Vittoria: Restate a casa 25 aprile e primo maggio, coronavirus Vittoria: Restate a casa

Vittoria - In occasione della ricorrenza del 25 aprile e del primo maggio la Commissione straordinaria di Vittoria rivolge un caloroso invito ai cittadini. “Questi due appuntamenti da sempre hanno rappresentato il preludio dei giorni che ci conducono alla bella stagione e all'estate, ma quest'anno vi chiediamo di rispettare ancora le regole e le prescrizioni delle Autorità Amministrative e Sanitarie nazionali e regionali.Gli sforzi di ognuno di noi ci hanno portato ai risultati odierni. Ci sono ancora serissimi rischi per la salute di ciascuno di noi.Sono stati giorni complicati ed un momento difficile per tutti, ma per fortuna la ragione ed il buonsenso hanno prevalso. Per noi è triste imporre alle persone di non far visita ai propri cari nei cimiteri oppure recarsi nelle seconde case, al mare o in campagna. Stavolta però la posta in gioco è la salute di tutti e non si può scherzare. Nonostante i primi segnali positivi non è il momento di abbassare la guardia e di allentare le misure di contenimento del Covid-19. Anzi è il momento di raddoppiare e triplicare ancora una volta i nostri sforzi collettivi con tutto il sostegno della società.Adesso ci aspettiamo che tutti i cittadini vittoriesi si dimostrino ancora più sensibili nel rispettare le regole perché un lavoro di squadra ci porti, tutti insieme, fuori da questo pericoloso ed insidioso tunnel. In queste due giornate di festa saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale su tutta la rete viaria urbana ed extraurbana con un potenziamento delle pattuglie. Chiediamo anche l’aiuto delle oltre forze di polizia per garantire più sicurezza e controlli. Una misura, questa, resa necessaria per evitare spostamenti ingiustificati sul territorio e soprattutto evitare un nuovo esodo verso le seconde case, che potrebbe rappresentare gravissimi rischi per la salute dei cittadini di Vittoria e dei loro familiari e della comunità intera.Non saranno tollerati tutti i comportamenti non conformi alle norme contenute nell'ordinanza. In ballo c’è la tutela del valore assoluto della vita”- ha commentato la Commissione straordinaria.