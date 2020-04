Dieta e menÃ¹ per un dimagrimento rapido: il segreto del piatto unico

Salute e benessere

Dieta del piatto unico è la dieta idela per un dimagrimento rapido e senza sforzi. E’ una dieta molto restrittiva e quindi non adatta a tutti. Ma cosa si mangia nella dieta del piatto unico e cosa invece è vietato? La dieta del piatto unico prevede di mangiare molta frutta e verdura, anche sotto forma di centrifughe ed estratti o secca, yogurt, spezie come lo zenzero, cereali integrali come orzo, quinoa, avena, riso e grano, carne bianca, pesce e legumi. Lo schema dietetico della dieta del iatto unico prevede per i due pasti principali ovvero pranzo e cena questa regola: metà frutta e verdura di stagione emetà cereali integrali e proteine.Alcuni nutrizionisti di nutrizionisti di Harvard suggeriscono di appendere una copia di questa infografica sul frigorifero come promemoria quotidiano per creare pasti sani ed equilibrati. I nutrizionisti suggeriscono di variare frutta e verdura anche in base al colore ricordando però che le patate non contano come verdura a causa del loro impatto negativo sulla glicemia. La dieta deve essere sempre associata ad abbondante acqua, almeno 2 litri al giorno, e ad attività fisica moderata e quotidiana importante per il controllo del peso. E’ bene evitare anche il fumo.Assolutamente da evitare mentre si segue questa dieta sono: farine raffinate, carne rossa, salumi, dolci, bevande zuccherate, vevande alcoliche e zuccherate. Da limitare invece ad una o due porzioni al giorno ci sono latte e latticini. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio giornaliero della dieta del piatto unico. Colazione con con tè verde, yogurt bianco con aggiunta di frutti rossi o frutta fresca di stagione. Spuntino: centrifuga di mela, cetriolo e zenzero. Pranzo: riso integrale con lenticchie, zucchine e frutta. Merenda: una manciata di frutta secca come mandorle o noci. Cena: insalata di pollo, pane di segale, verdura a scelta e frutta.Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta è vietata a chi soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.