Succo vegetale depurativo per la dieta: ricetta

Il succo vegetale depurativo con carote e cetriolo è una bevanda ideale per la dieta. Si tratta di un mix di verdure che aiutano a depurare l’organismo durante un regime alimentare dietetico. Ma vediamo quali sono gli ingredienti per preparare il succo vegetale depuratio: un cetriolo con la buccia, 3 carote, strofinate con cura, private delle estremità e delle foglie, una barbabietola cruda, spazzolata con cura, con le coste e un paio di foglie, 2 gambi di sedano, 2-5 cm di radice di zenzero spazzolata e mezzo 1/2 limone sbucciato.Ecco la preparazione: tagliate gli ingredienti in modo da farli entrare nel tubo di alimentazione. Estraete il succo e mescolatelo. Versatelo in un bicchiere e bevetelo il più presto possibile.