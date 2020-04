Politica

Ragusa, perchè manca la distribuzione gratuita di mascherine e guanti? Ragusa, perchè manca la distribuzione gratuita di mascherine e guanti?

Ragusa - Oltre che iniziative economiche di sostegno per le categorie produttive, i consiglieri comunali non dimenticano anche altri aspetti legati all’emergenza sanitaria, a maggior ragione se con l’allentamento del lockdown si dovranno osservare misure quali l’uso di mascherine e guanti per tutti al di fuori dalle abitazioni. E il consigliere 5 stelle di Ragusa, Alessandro Antoci, presenta una interrogazione a risposta orale al presidente del Consiglio comunale di Ragusa e al sindaco chiedendo “come intende muoversi a tal riguardo l’amministrazione comunale di Ragusa visto che molti Comuni mettono a disposizione della collettivita’ mascherine e guanti in maniera del tutto gratuita”.Antoci osserva infatti “è destinata a diventare sempre più pressante, in tempi di emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione del virus Covid 19, la necessità di garantire ai cittadini la possibilità di munirsi di dispositivi di protezione individuale e in particolar modo mascherine e guanti. Ancora oggi, però, risulta difficile e oneroso per i ragusani potere reperire sul mercato tali dispositivi di protezione individuale. Pertanto, “in considerazione del fatto che molti Comuni hanno già previsto e stanno effettuando la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale come mascherine e guanti alla popolazione a titolo completamente gratuito e senza alcun onere per la collettività, ci chiediamo come l’amministrazione comunale di Ragusa intenda agire a tal proposito e se provvederà alla distribuzione di mascherine e guanti a tutta la cittadinanza, anche con l’ausilio della protezione civile comunale.Si tratta di una questione che merita di essere trattata in tempi rapidi considerata l’emergenza con cui tutti stiamo facendo i conti”. (da.di.)