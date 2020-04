Bonus figli sotto i 14 anni da 80 euro a 160 euro: ecco a chi spetta

Italia

Roma – Nel nuovo decreto Cura Italia di aprile è previsto anche un bonus per i figli sotto i 14 anni. Si tratta di un bonus che il ministro per la Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha annunciato già nei giorni scorsi. L’obiettivo del bonus per i figli sotto i 14 anni è quello di sostenere le famiglie in questo momento di crisi economica legata alla quarantena in casa per l’emergenza coronavirus e per agevolare i genitori che devono tornare a lavoro mentre le scuole continuano a permanere chiuse.Al momento si tratta di una proposta del ministro Bonetti che dovrà essere approvata ed inserita nel nuovo decreto di aprile. La proposta prevede un assegno mensile per ogni figlio di età non superiore a 14 anni, erogato da aprile fino a dicembre. Gli importi sarebbero proporzionale al reddito familiare e, dunque, correlati all’Isee. Ma vediamo a chi spetta il bonus per i figli sotto i 14 anni e gli importi che verranno accreditati in base al calcolo Isee. Ecco i dettagli: bonus da 160 euro per redditi che non superano i 7 mila euro; bonus da 120 euro per redditi compresi tra i 7 e i 40 mila euro; bonus da 80 euro per redditi superiori a 40 mila euro.Il reddito serve solo a calcolare quanto spetterà ma, con importi modulati, il bonus sarà riconosciuto a chiunque abbia figli entro i 14 anni. Si tratta, in altre parole, di una sorta di estensione dell’assegno di natalità fino ai 14 anni. Per le famiglie con redditi più bassi, quindi, facendo un rapido calcolo, si arriverebbe a 1440 euro (160 al mese da aprile a dicembre 2020). I dettagli per fare la domanda per il bonus, se passerà nel nuovo decreto Cura Italia di aprile, saranno resi noti nei prossimi giorni.