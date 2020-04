Bonus 600 euro per autonomi e professionisti: le novità del decreto di aprile

Italia

Roma – Bonus da 600 euro per giovani lavoratori autonomi e professionisti nel nuovo decreto di aprile. Lo annuncia il ministro del lavoro e delle Politche Sociali, Nunzia Catalfo, in un post su facebook. “In questi giorni tanti giovani lavoratori autonomi e professionisti - scrive il ministro Catalfo - mi hanno scritto facendomi una domanda: se mi sono iscritto ad un ente di previdenza obbligatoria nel 2019 o nei primi mesi del 2020 ho diritto all’indennità prevista dall’art. 44 del decreto Cura Italia, il cosiddetto “Fondo per il reddito di ultima istanza”?La risposta è sì. Infatti l’indennità, che per il mese di marzo è stata quantificata in 600 euro e che con il decreto Aprile sarà rinnovata per due mesi, è riconosciuta anche in favore di questi lavoratori che, proprio perché recentemente iscritti alle rispettive casse previdenziali, non possono vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione. Sto parlando di avvocati, ingegneri, architetti, psicologi solo per fare alcuni esempi. L’obiettivo del Governo è tutelare il maggior numero possibile di lavoratori.Sappiamo che ci sono alcune categorie che, a causa dell’emergenza Coronavirus, stanno vivendo un momento di difficoltà: siamo impegnati per dare loro una risposta”.