Economia

25 aprile, mercato aperto a Vittoria 25 aprile, mercato aperto a Vittoria

Vittoria - Anche per il 25 aprile confermata l’apertura del mercato ortofrutticolo di contrada Fanello a Vittoria. La Commissione straordinaria, vista l’importanza della struttura nel panorama dell’approvvigionamento dell’ortofrutta che raggiunge i mercati di tutta Italia, ha deciso di non bloccare le attività tenendo conto dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. La struttura continuerà a lavorare regolarmente rispettando le precauzioni e le misure cautelari imposte, come fatto fino ad ora, garantendo il servizio.