Cronaca

Coronavirus Vittoria: in giro con l'auto senza motivo: sanzione da 533 euro per due persone Coronavirus Vittoria: in giro con l'auto senza motivo: sanzione da 533 euro per due persone

Ragusa - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa volti a garantire, in questo particolare momento storico-sociale, il contenimento del diffondersi del Covid-19 (Coronavirus), anche la Sezione della Polizia Stradale di Ragusa ha contribuito con l’impiego di pattuglie predisposte in ambito provinciale, riservando particolare attenzione alle zune adducenti a località marinare e rurali, con finalità di concorso nella prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria nelle seconde case.Nel contesto di tali servizi negli scorsi giorni, a Vittoria, in Piazza del Popolo, personale del locale Distaccamento Polizia Stradale e delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, a tarda sera, hanno proceduto al controllo di un veicolo il cui conducente, un cittadino di origine rumena, in evidente stato di ebrezza alcolica, si rifiutava di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico. Per tale rifiuto, come previsto dalle norme del codice della strada, lo straniero é stato deferito all’Autotità Giudiziaria e l’autovettura sottoposta a sequestro.In occasione di un altro controllo predisposto lungo la SS. 115, è stata controllata un’autovettura il cui conducente, un vittoriese, veniva sorpreso alla guida senza patente, non avendola mai conseguita. Poiché il conducente veniva sorpreso alla guida del veicolo, per la seconda volta nel biennio, senza patente, é stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e l’autovettura sottoposta a sequestro per la successiva confisca. Ad entrambi i soggetti controllati e denunciati è stata altresì comminata la prevista sanzione dell’importo di 533 euro, avendo gli stessi violato le vigenti norme sul contenimento dell’emergenza Covid-19, in quanto rintracciati fuori dalla loro abitazione, a bordo dei veicoli, senza giustificato motivo.