Vendita illegale di animali vivi e imbalsamati: arrestato a Catania

Catania, 22 aprile – Vendita illegale di animali imbalsamati, sequestrate 15 tartarughe vive e orso e albanella imbalsamati. Gli agenti dei commissariati Librino e San Cristoforo hanno arrestato Franco Timoniere, 50 anni, per evasione, furto di energia elettrica, truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubblica, ricettazione di fauna selvatica e detenzione illegale di specie protetta. L'uomo, che ai domiciliari per spaccio di droga, è stato sorpreso a gestire un negozio abusivo, illegalmente allacciato alla rete Enel così come tutte le abitazione del palazzo, per la vendita anche di animali vivi e imbalsamati.La polizia ha sequestrato 14 esemplari vivi di tartarughe Testudo Hermanni e uno di Testudo marginata, specie protette la cui detenzione è illegale. Trovati anche alcuni animali imbalsamati tra cui un Orso Ursidae e un'Albanella Reale. Timoniere, che è stato posto ai domiciliari, è stato inoltre segnalato all'Inps per la percezione del reddito di cittadinanza e sanzionato per avere violato le norme anti Covid-19. Un 48enne che gestiva con lui l'attività è stato denunciato e sanzionato.