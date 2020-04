Dieta e menù con riso e mela: dimagrire 3 kg in una settimana

Salute e benessere

La dieta del riso e della mela per dimagrire fino a 3 kg in una settimana è semplice da seguire. E’ una dieta ipocalorica che si basa sul consumo di molti alimenti freschi e di stagione. Il menù della dieta del riso e della mela può essere seguita senza stress particolari soprattutto in questo periodo di quarantena a cui sono costrtti molti italiani per l’emergenza coronavirus. Il riso e la mela sono due alimenti semplici che non mancano mai nelle case degli italiani, motivo per cui diventa anche meno eseoso seguire questa dieta.Ma prima di vedere il menù completo della settimana della dieta del riso e della mela, vediamo alcune proprietà di questi due alimenti. Il riso è un alimento rinfrescante, disintossicante e ha un effetto blandamente astringente (se brillato) oppure di stimolo all'evacuazione intestinale (se integrale, e perciò più ricco di fibre). Le caratteristiche delle sue proteine verdi (povere di tossine e prive di glutine) fanno sì che il riso possa essere consumato senza controindicazioni anche da chi soffre di intolleranza al glutine (celiachia) e di alcune malattie renali; per la sua azione blandamente ipotensiva e diuretica è consigliato anche nelle malattie cardiache, nell'ipertensione, negli edemi e nelle cirrosi epatiche.Il riso ha la capacità di riempire lo stomaco e di aumentare il senso di sazietà. Di conseguenza i morsi della fame si fanno sentire molto meno. La mela è considerata infatti un farmaco della natura, un rimedio per tantissimi problemi. Innanzitutto occorre dire che questo frutto contiene pochissime proteine e grassi sono quasi assenti, (100 grammi di mela corrispondono a circa 40 calorie, 10 grammi di zuccheri e grandi quantità di potassio, vitamina B, acido citrico e acido malico). Inoltre è presente in essa la vitamina B1, che combatte inappetenza, stanchezza e nervosismo e la B2 che facilita la digestione, protegge le mucose della bocca e dell’intestino e rinforza capelli e unghie. Ma i pregi della mela non finiscono qui.Essa è ben tollerata dai diabetici perché ha pochi zuccheri, ma non solo: contiene circa il 2% di fibre tra cui la pectina, nota per i suoi numerosi benefici. Inoltre ha il potere di “tenere sotto controllo” la glicemia, regolando quindi l’assorbimento degli zuccheri. Generalmente viene mangiata cruda e in questo caso ha un’azione astringente ma, consumata cotta, è un naturale e ottimo rimedio contro la stipsi. Ma ora vediamo cosa si mangia nella dieta del riso e della mela per dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La colazione per tutti i giorni della settimana è sempre la stessa e prevede: un bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di zucchero, 3 gallette di riso, caffè o tè verde. Lunedì: spuntino con una mela cotta. A pranzo, pesce a vapore, insalata e due gallette di riso. Merenda: una macedonia di mela e pesca senza zucchero. Per cena, risotto ai funghi, due frutti di stagione a scelta, uno di yogurt di riso. Martedì: spuntino insalata di mela, fragole ed arance. Per pranzo uno yogurt di riso, fragole condite con succo di limone. Merenda: una mela cotta. A cena due uova sode verdure bollite e 30 gr di riso in insalata. Mercoledì: spuntino una mela. A pranzo 100 gr di carne bianca alla piastra, spinaci lessi e due gallette di riso. Merenda: una mela cotta. A cena, riso lessato con verdure, cavolfiore al vapore, yogurt bianco e una galletta di riso.Giovedì: spuntino, una mela. Per pranzo 60 gr di ricotta, insalata di pomodoro e 2 crackers integrali. Merenda: una tisana al finocchio. Per cena, riso condito con pomodoro a crudo, carciofi con due fette di prosciutto crudo conditi con olio, sale e limone. Venerdì: spuntino frullato di mela e pesca. A pranzo, 120 gr di bresaola e rucola condita con olio d'oliva, sale e limone. Merenda: una mela cotta o una tisana al tarassaco. Per cena, 80 gr di riso con pomodoro e funghi, finocchi al vapore, uno di yogurt al riso.Sabato: spuntino, una mela. Pranzo con 60 gr di riso e 50 gr di tonno al naturale, peperoni alla piastra. Merenda: mela cotta. A cena, minestrone di verdure, carote condite con olio, sale e limone, tre gallette di riso, uno yogurt bianco. Domenica:spuntino, una mela cotta. Per pranzo 60 gr di risoto allo zafferano, insalata mista, un crackers integrale. Merenda: una mela. Cena con 150 gr di petto di pollo o tacchino alla piastra, spinaci crudi conditi con olio, sale e limone. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.La dieta del riso e della mela sopraelencate è indicativa in quanto una dieta va sempre elaborata da uno specialista in base alle singole caratteristiche della persona.