Pozzallo, Susino: test per lo screening epidemiologico agli amministratori comunali

Pozzallo - Il coordinamento Pd Base Riformista della Provincia di Ragusa sostiene la posizione del coordinamento dell’Anci Giovani che ha chiesto all’Assessore alla Salute Razza di inserire tra i soggetti che saranno sottoposti ai test per lo screening epidemiologico anche gli amministratori comunali e i dipendenti. Gli amministratori comunali – dichiara Paoletta Susino, segretaria Pd Pozzallo e membro del coordinamento Base Riformista – sono stati fin da subito i più esposti in questa emergenza a cui nessuno era preparato.Non bisogna poi dimenticare che alcuni dipendenti comunali hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa, per garantire i servizi essenziali e che questo li ha portati ad avere molti contatti con i cittadini. Chiediamo, pertanto, che i Sindaci si attivino immediatamente, sollecitando gli organismi competenti, affinché vengano svolti i test anche a tutti gli amministratori e ai dipendenti dei comuni della provincia prima che inizi la fase due, in modo da poter prevenire qualsiasi ipotesi di contagio e poter tutelare la salute di tutti.