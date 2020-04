Chi l'ha visto? Bambino di 3 anni esce di casa e scompare a Vajont

Italia

Vajont – Appello alla nota trasmissione Chi l’ha visto? stasera per un bambino di 3 anni scomparso a Vajont. A lanciare l’allarme i genitori del bambino. In queste ore sono in corso le ricerche avviate dai carabinieri della Stazione di Maniago, dai volontari della Protezione Civile e dai vigili del fuoco. (Foto repertorio)