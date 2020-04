Bonus da 600 euro al caregiver familiare: lo annuncia Bonetti

Italia

Roma – Un bonus da 600 euro al caregiver familiare per l’emeregenza coronavirus. “In questi giorni è in discussione in Parlamento un emendamento al decreto Cura Italia, a proposta di Forza Italia, - scrive in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti -che permette di erogare le risorse del Fondo del caregiver familiare direttamente alle famiglie che ne hanno bisogno. Ho dato il mio parere favorevole sull'emendamento, che prevede l’erogazione di un bonus di 600 euro ai caregiver.È una misura che avevo proposto, sostenuto e sostengo e sarò contenta se il Parlamento vorrà approvarla, in modo che il contributo possa essere subito erogato. Avanti, lavoriamo insieme, trasversalmente, per affrontare e superare questa emergenza. E perché nessuno resti indietro”. Il caregiver familiare è quella persona che a titolo gratuito e fuori dall’ambito professionale si occupa dell’assistenza di un figlio, genitore o altro familiare disabile o che comunque non sia autosufficiente. Sono sempre di più in Italia i caregivers familiari e questi spesso sono costretti ad abbandonare il lavoro, anche se molto giovani, per potersi totalmente dedicare alla cura di un figlio o un genitore che altrimenti non potrebbe vivere.L’Istat ha stimato che i caregivers in Italia sono oltre il 17% della popolazione e vale a dire almeno 8,5 milioni. Di questi almeno 7,3 milioni (14,9%) sono familiari delle persone bisognose di cure e le famiglie con i casi più gravi che richiedono quindi uno sforzo maggiore sono 600mila.