Attualità

Scuola Vittoria, non potevano seguire lezioni: consegnati 52 tablet a studenti

Vittoria - Consegna 52 tablet e 10 connessioni agli studenti dell’Istituto Superiore G.Marconi di Vittoria. La solidarietà ai tempi del coronavirus continua ad essere presente nel territorio ipparino. Nei giorni di martedi 21 e mercoledi 22 aprile, l’istituto Marconi di Vittoria in sinergia con la caserma dei carabinieri di Vittoria ha proceduto alla consegna dei dispositivi tecnologici agli studenti dell’istituto che avevano difficoltà a seguire le lezioni con la didattica a distanza.La consegna è stata effettuata, per motivi di sicurezza sanitaria, presso la caserma dei Carabinieri di Vittoria ed è stata curata dal capitano Giancarlo Pallotta e dal maresciallo Riccardo Lancia che ringraziamo vivamente per la collaborazione e la sollecitudine con la quale hanno accolto la nostra richiesta, hanno inoltre provveduto ad effettuare la consegna anche agli studenti di Acate e Comiso.