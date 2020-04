Coronavirus Vittoria: buoni spesa con modulo online

Attualità

Vittoria - Snellire le procedure per accedere ai buoni spesa. Con questo obbiettivo i Servizi Sociali di Vittoria hanno avviato una nuova procedura per migliorare l’accesso e accelerare l’erogazione dei buoni spesa. Un nuovo modulo on-line si troverà, da venerdì, sul sito del Comune. Il cittadino dovrà compilare il modello ed inviare la richiesta; in tempo reale il sistema acquisirà la richiesta che sarà valutata dagli uffici e, se esitata positivamente, trasmetterà un messaggio al cellulare del richiedente di avvenuta accettazione.Il richiedente riceverà i buoni spesa all’indirizzo email indicato e potrà recarsi a fare la spesa nel supermercato convenzionato e da lui indicato nella domanda. Inoltre, dalla stessa piattaforma, ognuno dei supermercati aderenti all’iniziativa potrà prendere visione del numero di utenti che vorranno andare a spendere i loro buoni spesa nel proprio esercizio commerciale. “Chiediamo ai supermercati convenzionati con il Comune, di fare attenzione per i buoni spesa, affinché ai cittadini venga consentito l’acquisto solo di prodotti alimentari e di prima necessità, escludendo categoricamente la vendita o l’acquisto dei “Gratta e vinci”.La polizia municipale si occuperà di effettuare controlli seri a campione, in tal senso”- ha concluso la Commissione straordinaria.